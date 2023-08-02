Fitch Ratings понизило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента США в иностранной валюте с ААА до АА+. По рейтингу установлен стабильный прогноз.

Об этом говорится в заявлении агентства.

Такое решение связано с ожидаемым ухудшением фискальной ситуации в США в следующие три года и растущим уровнем государственного долга страны, который, как указывается, и так высокий.

Белый дом не согласился с понижением рейтинга США и обвинил в экономических проблемах республиканцев, о чем заявила официальный представитель администрации Карин Жан-Пьер.

"Мы категорически не согласны с этим решением", - отметила Жан-Пьер.

По ее словам, при бывшей администрации агентство оценивало страну по другой модели, а нынешняя "бросает вызов реальности, чтобы понизить рейтинг США в момент, когда президент Джо Байден добился сильнейшего восстановления экономики".

Как заявила Жан-Пьер, угрозой для экономики США остается "экстремизм со стороны республиканских чиновников", которые мешают экономическим инициативам Байдена.



Неделю назад ФРС США повысила учетную ставку до 5,5%. Это самый высокий уровень за 22 года.

Напомним, весной в США произошло крупнейшее после кризиса 2008 года банкротство банка - лопнул Silicon Valley Bank. Это один из ключевых кредиторов для технологических стартапов, расположенный в Калифорнии.