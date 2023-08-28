Правительство Франции выделило 200 млн евро на уничтожение излишков вина, чтобы поддержать производителей и остановить рост цен.

Об этом пишет газета Financial Times.

По данным издания, вино перегонят в этанол, который можно будет использовать, например, для изготовления духов или водно-спиртовых гелей. Также власти предусмотрели схему выплаты компенсаций за вырубку виноградников, поскольку тысяча виноделов в Бордо уничтожат 9 500 гектаров виноградных лоз, что составляет 8% от общей площади виноградников в регионе.

Как сообщает FT, виноделы испытывают трудности из‑за целого комплекса проблем, включая изменение потребительских привычек, кризиса стоимости жизни и последствий коронавируса. В местной ассоциации фермеров заявили, что падение спроса на вино привело к перепроизводству, резкому падению цен и серьезным финансовым трудностям для каждого третьего винодела в регионе Бордо.

По словам министра сельского хозяйства Франции Марка Фесно, сначала Евросоюз выделил на помощь виноделам 160 млн евро, однако позже правительство добавило еще 40 млн.

Фесно пояснил, что эти средства "направлены на то, чтобы остановить обвал цен, и чтобы виноделы могли снова найти источники дохода", однако отметил, что отрасли необходимо "смотреть в будущее, думать об изменениях в потреблении и адаптироваться".

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