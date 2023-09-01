После аномально жаркого конца августа Украину ждет похолодание. Правда, наступит оно не сразу. Первая половина сентября будет продолжением лета. Резко холодно станет с двадцатых чисел, тогда же стартует сезон дождей. Ниже - прогноз погоды для читателей "Страны".

В Киеве почти весь сентябрь будет по-настоящему теплым. Правда, с 1 до 9 число ожидаются осадки, местами облачно с прояснениями. С 10 по 21 сентября - яркое солнце и высокие температуры воздуха, вплоть до +30. С 22 сентября вновь каждый день дождь, днем похолодает до +7...+14, а ночью и вовсе до +4...+8.

В Харькове из-за меньшего количества дождей погода будет более летней. В первой половине месяца столбики термометров достигнут +29 градусов. С 23 сентября также сезон дождей, днем +5...+9, ночью до +3.

В Одессе сентябрь традиционно будет жарким. В первой половине месяца средняя температура днем +28. После 15-го числа столбики термометров будут колебаться в пределах +20...+22. Завершится первый осенний месяц дождем, +17 днем, +12 ночью.

В Днепре прогнозируется всего два дождливых дня - 1 и 27 сентября. Начало месяца станет продолжением лета с +30 градусами днем. С 15-го похолодает до +19. В конце месяца осень полностью вступит в свои права, днем будет +10, ночью +5.

Во Львове начало сентября будет похоже на середину лета - жара до +30 и дожди с грозами. Середина месяца будет максимально комфортной - солнечно и температура воздуха будет около +20. Осадки закрепятся в прогнозах с 21 сентября - почти каждый день будет идти дождь.