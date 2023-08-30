Пропавшую в Москве 16-летнюю фигуристку Алину Горбачеву нашли в кинотеатре одного из торговых центров.

Об этом сообщают российские СМИ со ссылкой на прокуратуру.

В ведомстве заявили, что жизни и здоровью спортсменки ничего не угрожает.

"По предварительной информации каких‑либо противоправных действий в отношении нее не совершено", — добавили в прокуратуре.

Как пишет пресса, конфликтов у девушки ни с кем не было, но она не назвала причину своего исчезновения, а ночь провела на лестнице в жилом доме.

Также стало известно, что фигуристка жила вместе с тренером Софьей Федченко и перед исчезновением планировала найти другого наставника. Бабушка Горбачевой призналась, что накануне пропажи между спортсменкой и Федченко возникла ссора, при этом сама женщина не видела внучку несколько лет из‑за запрета, а девочка при побеге забрала большую сумму денег и паспорт. Но отец Горбачевой опроверг эту информацию.

Фигуристка прокомментировала свое нашумевшее исчезновение в Инстаграме. Она написала, что ее поступок не связан с фигурным катанием.

"Прошу прощения, что заставила всех нервничать и переживать за меня. Сейчас все в порядке, я дома с любимым тренером и мамой", — рассказала спортсменка.

Она добавила, что продолжит тренироваться в своей команде.

Вчера мы сообщали, что в понедельник вечером фигуристка пропала после тренировки, а вчера полиция искала ее у Москвы-реки.

Ранее мы рассказывали, что в Таиланде пропала украинка. Но ее история закончилась трагически: женщину нашли мертвой на острове в джунглях.