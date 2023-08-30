Провела ночь на лестнице. В России нашлась пропадавшая на сутки чемпионка по фигурному катанию
Пропавшую в Москве 16-летнюю фигуристку Алину Горбачеву нашли в кинотеатре одного из торговых центров.
Об этом сообщают российские СМИ со ссылкой на прокуратуру.
В ведомстве заявили, что жизни и здоровью спортсменки ничего не угрожает.
"По предварительной информации каких‑либо противоправных действий в отношении нее не совершено", — добавили в прокуратуре.
Как пишет пресса, конфликтов у девушки ни с кем не было, но она не назвала причину своего исчезновения, а ночь провела на лестнице в жилом доме.
Также стало известно, что фигуристка жила вместе с тренером Софьей Федченко и перед исчезновением планировала найти другого наставника. Бабушка Горбачевой призналась, что накануне пропажи между спортсменкой и Федченко возникла ссора, при этом сама женщина не видела внучку несколько лет из‑за запрета, а девочка при побеге забрала большую сумму денег и паспорт. Но отец Горбачевой опроверг эту информацию.
Фигуристка прокомментировала свое нашумевшее исчезновение в Инстаграме. Она написала, что ее поступок не связан с фигурным катанием.
"Прошу прощения, что заставила всех нервничать и переживать за меня. Сейчас все в порядке, я дома с любимым тренером и мамой", — рассказала спортсменка.
Она добавила, что продолжит тренироваться в своей команде.
Вчера мы сообщали, что в понедельник вечером фигуристка пропала после тренировки, а вчера полиция искала ее у Москвы-реки.
Ранее мы рассказывали, что в Таиланде пропала украинка. Но ее история закончилась трагически: женщину нашли мертвой на острове в джунглях.