Ученые из Италии, Китая и США изучили геномы десяти современных африканских популяций и выяснили, что 930-813 тысяч лет назад человечество прошло через "бутылочное горлышко", когда количество успешно размножающихся людей сократилось примерно с 98130 до 1280 человек, то есть примерно в 77 раз. В результате генетическое разнообразие человечества снизилось на 66%.

Результаты исследования опубликовал журнал Science.

Несмотря на восемь миллиардов живущих людей, генетическое разнообразие нашего вида гораздо меньше, чем у многих приматов, например шимпанзе. Вероятно, это связано с эффектом "бутылочного горлышка" в прошлом - то есть с критическим уменьшением эффективной численности популяции, в результате которого обедняется генофонд.

Ученые считают, что в истории человечества были два "бутылочных горлышка". Одно произошло между 80 и 40 тысячами лет назад во время выхода из Африки. На что указывает большое генетическое разнообразие внутри африканских популяций. Кроме того, на человечество катастрофически могло повлиять извержение супервулкана Тоба, произошедшее около 74 тысяч лет назад.

Ученые из Италии, Китая и США решили оценить, как менялась эффективная численность человеческой популяции за последние сотни тысяч лет. Для этого они разработали новый метод моделирования FitCoal и с его помощью проанализировали современные геномы людей из 10 африканских и 40 неафриканских популяций.



Полученные результаты показали, что все 10 африканских популяций в течение примерно 117 тысяч лет прошли через очень узкое "бутылочное горлышко", когда в среднем эффективный размер популяции составлял 1280 ± 131 человек. При этом до события, произошедшего около 930-813 тысяч лет назад, эффективный размер популяции составлял 98130 ± 8720 человек. То есть во время "бутылочного горлышка" он сократился примерно в 77 раз.

После 813 тысяч лет назад эффективный размер популяции вырос примерно в 20 раз.

А в период между 921 и 785 тысячами лет назад эффективный размер неафриканской популяции составлял около 1450 человек.

Ученые заключили, что предки современных людей прошли через "бутылочное горлышко" в конце нижнего плейстоцена, что, возможно, связано с климатическими изменениями. Размер их эффективной популяции был сопоставим с млекопитающими, находящимися на грани вымирания.

Выявленное "бутылочное горлышко" может объяснить, почему от времени между 950 и 650 тысячами лет назад сохранилось очень небольшое количество останков гоминин как в Африке, так и в Евразии.

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