Жительница Тернопольской области выманила у мужчины из Львовской области 85 тысяч грн с помощью сайта знакомств.

Об этом информирует полиция Тернопольской области.

Сообщается, что мужчина обратился к правоохранителям с заявлением о мошенничестве. Полицейские установили, что 19-летняя девушка зарегистрировалась на сайте под чужим именем и прикрепила чужое фото. Также она не сообщила о том, что уже замужем.

"Жителю Львовской области понравилось то, что он видел на экране, он начал общаться и стал платить за обещанные встречи. Женщина была щедра на слова и обещания, а за это получала немалые деньги. В общем, 85 тысяч гривен", - сообщили в полиции.

Правоохранители внесли по факту мошенничества сведения в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 190 Уголовного кодекса. Продолжается досудебное расследование.

Напомним, недавно в России мошенник представился американской рок-звездой Джоном Бон Джови и выманил у жительницы Зеленограда (административный округ Москвы) полтора миллиона рублей (почти 600 тысяч гривен).

Ранее в полиции рассказали, как распознать мошенника на сайте знакомств.