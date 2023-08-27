В России мошенник представился американской рок-звездой Джоном Бон Джови и выманил у жительницы Зеленограда (административный округ Москвы) полтора миллиона рублей (почти 600 тысяч гривен).

Об этом сообщают российские издания.

По данным пабликов, аферист три месяца общался с женщиной в социальных сетях с фейкового аккаунта, названного именем певца, чей пик популярности пришелся на 1980-е годы. Сначала мошенник предложил москвичке купить VIP-карту за 150 тысяч рублей, которая якобы позволит ей проходить на любые концерты. Москвичка, не заподозрив подвоха, перевела деньги на российский счет рок-звезды.

После этого злоумышленник сообщил женщине, что у его дочери возникли проблемы, пока он находился в турне в Австралии. Лжемузыкант сказал москвичке, что его карты не работают, и попросил прислать 276 тысяч рублей. Пострадавшая выполнила его просьбу.

Позднее мошенник рассказал москвичке, что попытался вернуть ей деньги, но операция была заблокирована. Кроме того, у "Джона Бон Джови" якобы начались проблемы с американской налоговой службой. С женщиной даже связался мужчина, представившийся директором ФБР. Она прислала еще 480 тысяч рублей на карту афериста, чтобы помочь ему решить проблемы.

После этого пострадавшей написал якобы американский прокурор, попросивший 690 тысяч рублей за отзыв дела Джона Бон Джови. Только тогда у женщины возникли подозрения в обмане.

Преступник действовал от имени Бон Джови (слева). Фото: twitter.com/jane_jbj

Ранее мы рассказывали, как под Одессой аферистки выманили у пенсионерки 120 тысяч гривен, пообещав снять порчу с ее дочери.

А житель Кривого Рога создал клон известного Telegram-канала и выманил у подписчиков три миллиона гривен.