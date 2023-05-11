В Луцке осудили на семь лет лишения свободы мошенника Ивана Братченю, который вымогал деньги, притворяясь членом тайной масонской ложи, и обещая посты в правительстве Украины.

Как следует из материалов дела, в июне 2015 года обвиняемый озвучил потерпевшему ложную информацию о том, что является представителем закрытой английской главной масонской ложи, члены которой проводят работу по подготовке и трудоустройству кадров на высшие руководящие должности в Украине. Он заявил собеседнику, что его кандидатура вызвала особый интерес для назначения на один из самых высоких постов в правительстве.

Мошенник сообщил, что условием сотрудничества и членства в ложе и последующего трудоустройства на руководящую должность является передача 150 тысяч долларов в качестве членского взноса руководителям ордена, а также для оплаты обязательного обучения в США и Великобритании.

Менее чем за год, потерпевший передал злоумышленнику 135 тысяч долларов, причем 50 тысяч он одолжил у своего коллеги. Братченя, узнав о состоятельном товарище потерпевшего, переключился также на него и с аналогичной легендой выманил и у него 135 тысяч долларов.

Принимая деньги, обвиняемый уверял, что уже активно проходит подготовка к отъезду на учебу, где запланирована личная встреча с представителем ордена "Масонов" из семьи Ротшильдов. Однако потом перестал выходить на связь.

Первый потерпевший успел посоветовать эту аферу своему знакомому, который искал работу. Последний также узнал, что Братченя за 200 тысяч долларов может помочь с трудоустройством в Кабинете министров, что очень его заинтересовало. Однако позже понял, что это мошенничество и обратился в прокуратуру с заявлением о совершении преступления.

В начале июля 2020 года в помещении кафе он передал Братчене деньги, после чего мошенника задержали правоохранители.

В судебном заседании Братченя вину не признал. Он назвал это уголовное производство сфабрикованным в связи с его политической деятельностью. Деньгами двух потерпевших он не завладел. А 200 тысяч долларов, которые ему передали перед задержанием, считал вступительным взносом в политическую партию, которую планировали создать вместе с двумя другими потерпевшими.

Стороны защиты и обвинения подавали апелляции. Однако суд оставил их без внимания, а действующий приговор так и остался в силе.

Ранее мы писали, что в Киеве разоблачили группу заключенных, продававших несуществующие генераторы, не выходя из камеры СИЗО.

Также "Страна" рассказывала, что мошенники украли сотни миллионов гривен с банковских карт украинцев в прошлом году.