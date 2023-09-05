Штормовые ливни, что обрушились на Турцию, Грецию и Болгарию, вызвали наводнение, в результате которого погибли по меньшей мере пять человек.

Об этом сообщает издание АР-news.

В том числе двое отдыхающих были унесены селевым потоком, что пронёсшимся через палаточный лагерь на северо-западе Турции.

Министр внутренних дел Турции Али Ерликая сообщил, что ещё четыре человека пропали без вести после того, как наводнение захлестнуло лагерь отдыхающих в провинции Кыркларели, недалеко от границы с Болгарией.

В Стамбуле, крупнейшем городе Турции, проливной дождь затопил улицы и дома как минимум в двух районах. Около дюжины человек вынуждены были заночевать в городской библиотеке, некоторые станции метро закрыты. Губернатор Стамбула Давут Гюль призвал мотоциклистов оставаться дома.

В Греции полиция запретила движение в центральном городе Волос, близлежащем горном районе Пилион и на курортном острове Скиатос, где проливные дожди привели к гибели как минимум одного человека, а селевые потоки, что прошли по улицам, были высотой до одного метра и смели припаркованные автомобили горожан.

Премьер-министр Болгарии Николай Денков сообщил, что на севере страны два человека погибли и ещё трое пропали без вести после того, как шторм вызвал наводнение на южном черноморском побережье страны.

Разливы рек нанесли серьёзный ущерб дорогам и мостам. В приморском районе произошло аварийное отключение электроэнергии, и власти предупредили жителей не пить водопроводную воду из-за опасности её загрязнения паводковыми водами.

Штормовой ветер обрушил 2-метровые волны на пляжи туристических курортов во время проливного дождя, затопившего улицы и дома. В наиболее пострадавшем южном курортном городе Царёво некоторые автомобили и автофургоны унесло в море.

Ранее сильнейшее за последние 100 лет наводнение случилось в Италии — Из берегов вышли 23 реки.

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