Президенту Федерации футбола Испании Луису Рубиалесу грозит до четырёх лет тюрьмы за то, что он поцеловал футболистку сборной после победы на чемпионате мира.

Поцелуй, который можно посмотреть на видео, квалифицировали как сексуальное насилие и открыли дело по соответствующей статье.

Луис Рубиалес во время церемонии награждения на женском ЧМ, где испанки одержали победу, на эмоциях поцеловал капитана команды Дженнифер Эрмосо.

Она сначала не обратила внимания на этот эпизод, на вопрос журналистов о произошедшем рассмеялась и сказала, что Рубиалес плохо целуется, но после поднятой волны хейта в адрес президента федерации подала заявление в прокуратуру.

Ранее мы рассказывали, что аргентинского депутата отправили в отставку из-за его поцелуев в грудь девушки во время онлайн-сессии. Свои действия по отношению к девушке, которая не являлась его женой, он объяснил тем, что ей недавно поставили импланты груди, и он интересовался ее состоянием.

А недавно во время мероприятия в Индии 87-летний духовный лидер Далай-лама поцеловал маленького мальчика.