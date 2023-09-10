На украинских АЭС впервые загрузили топливо Westinghouse, которое производилось совместно с "Энергоатомом". Ранее топливо для атомных электростанций Украины изготавливалось только в России компанией "ТВЭЛ".

Об этом сообщил министр энергетики Герман Галущенко в эфире телемарафона.

По словам министра, ядерное топливо загрузили для реакторов ВВЭР-440.

"Сегодня мы поставили точку. Конец монополии России в этом виде топлива", - сказал Галущенко.

Он заявил, что уже подписаны определенные документы с несколькими странами, такими как Финляндия, Чехия, Словакия, которые тоже больше не будут зависеть от российских производственных мощностей.

"Это очень сильно связано с вопросами санкций против российской атомной энергетики", - добавил министр.

Напомним, в 2020 году национальная атомная энергогенерирующая компания "Энергоатом" подписала контракт о поставках ядерного топлива для реакторов ВВЭР-440 Ровенской АЭС с американской фирмой "Westinghouse Electric Company".

О том, что в Украине будут производить ядерное топливо, которое заменит российское на европейском рынке, Галущенко сообщал еще в марте. Заявлялось, что на создание собственной линии по производству ядерного топлива "Энергоатом" планирует выйти через три года.