Во вторник, 20 сентября, в Украине идет 574-й день войны с Россией.

Ниже новостная лента за сегодня. Онлайн обновляется.

20 сентября

23:50 Тревога в восточных и юго-восточных областях, а также в центре из-за баллистической угрозы.

23:44 Донецкая областная прокуратура сообщила о гибели четырех человек в результате сегодняшнего обстрела города Торецк и поселка Северное.

В сообщении говорится, что в Торецке погибли 19-летняя девушка и 20-летний мужчина.

«Еще два человека – 84-летняя мать и ее 60-летний сын – получили ранения, несовместимые с жизнью, на одной из улиц Северного", – сообщает прокуратура в Фейсбуке.

23:24 Сообщают о взрывах в Херсоне.

Местные паблики пишут, что город обстреливают из артиллерии с левого берега.

23:09 Байден на предстоящей 21 сентября встрече с Зеленским хочет услышать его оценки обстановки на поле боя.

Об этом заявил на брифинге координатор по стратегическим коммуникациям совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби.

Также Кирби прокомментировал тему ракет ATACMS. По его словам, переговоры о возможной передаче США Киеву дальнобойных ракет продолжаются, решение пока не принято.

22:49 Сержант-трансгендер Сара Эштон-Чирилло отстранена от должности спикера ВСУ.

Об этом сообщило командование Сил территориальной обороны ВСУ в Х (Твиттере).

"Заявления сержанта Эштона-Чирилло в последние дни не были одобрены командованием СВО и командованием ВСУ. При проведении военных действий против агрессора Силы обороны Украины строго соблюдают нормы международного гуманитарного права.

Командование ИВС проведет служебное расследование обстоятельств этих заявлений. Будут приняты соответствующие решения. Сержант Сара Эштон-Чирилло будет немедленно отстранена от должности до завершения расследования", – говорится в сообщении.

Напомним, ранее Сара Эштон-Чирилло пригрозила одному из "кремлевских пропагандистов" скорой "расплатой за преступления".

22:33 Польша перестала поставлять вооружение Украине, так как сама активно вооружается.

Об этом заявил премьер-министр страны Матеуш Моравецкий в эфире телеканала Polsat.

"Если не хочешь защищаться, то должен иметь чем защищаться. Мы признаем такой принцип. И поэтому мы сделали увеличенные заказы", — сказал Моравецкий.

22:23 Украина и Польша смогут договориться о решении конфликта по импорту зерна, и поддержка со стороны Варшавы продолжится.

Такое заявление сделал советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк в эфире телемарафона.

По словам Подоляка, между Польшей и Украиной - абсолютно прагматичные позитивные отношения. И понятно, что Варшава защищает свои экономические интересы, а Киев - ищет возможности, как сохранить экономические потенциалы на фоне российских атак на порты.

Как отметил советник главы ОП, экономика - всегда вопрос конкуренции. И нужно понимать, что раздор между Украиной и Польшей - это только розовые мечты россиян.

"Поэтому нужно здраво смотреть на ситуацию. Я не вижу ни одного варианта, что Польша не будет поддерживать Украину до конца войны. Сядем за стол переговоров, будем договариваться, но договоримся", - добавил он.

22:05 Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что предпосылок для переговоров по Украине нет.

"Слово "переговоры" стало звучать все чаще в ответ на все чаще звучащие вопросы на этот счет. И президент последовательно отвечает, разъясняет позицию российской стороны, которая никогда не отказывалась от идеи таких переговоров, но которая констатирует, что в настоящий момент каких-либо предпосылок для их возобновления нет", - сказал он, добавив, что по этой причине Россия продолжит добиваться выполнения своих целей в Украине военным путем.

20:59 США планируют объявить о помощи Украине в размере 325 миллионов долларов во время визита Зеленского, но ракет ATACMS там не будет. Эти ракеты в ближайшее время ВСУ не получат.

Об этом сообщает Reuters.

Ожидается, что пакет помощи в области вооружений будет включать вторую партию кассетных боеприпасов, сообщил американский чиновник. Скорее всего, во время встречи Байдена с Зеленским будет объявлено о других новых видах вооружения для Украины, но не о ракетах ATACMS, которые обсуждались, добавил чиновник.

"В ближайшем будущем Украина не получит ракеты ATACMS, запрошенные Зеленским для уничтожения россиян в Крыму", – сказал он.

20:25 Анализируем итоги дня.

19:59 Количество людей с инвалидностью в Украине выросло на 300 тысяч за полтора года.

Об этом сообщила министр социальной политики Оксана Жолнович на открытии "Всеукраинского центра комплексной реабилитации для лиц с инвалидностью".

"В Украине есть 3 миллиона человек с инвалидностью. Было 2,7 миллиона. За полтора года мы видим прирост около 300 тысяч", - сказала Жолнович.

По ее словам, сейчас в Украине есть недостаток специалистов и соответствующих реабилитационных центров, однако средств на социальные расходы недостаточно из-за потребностей Сил обороны.

19:27 Баллистическая угроза для целого ряда регионов, сообщают Воздушные силы.

Тревога объявлена по всему востоку и центру страны.

19:25 Президенту Украины Владимиру Зеленскому не стоит рассчитывать на американские оперативно-тактические ракеты ATACMS во время своего визита в Вашингтон.

Как пишет корреспондент телеканала Fox News со ссылкой на неназванных чиновников, Украина в "обозримом будущем" тактические баллистические ракеты дальностью 190 миль не получит.

Представитель Пентагона также подтвердил, что позиция США в отношении поставок ATACMS не претерпела изменений.

19:00 Главное в вечерней сводке украинского Генштаба:



1. ВСУ продолжают наступательные операции на Мелитопольском и Бахмутском направлениях.

2. Произошло более 15 боестолкновений. Отражены российские атаки на направлениях:

Бахмутском – западнее Зайцево,

Марьинском – в районе Марьинки (10 атак).

3. На Волынском, Полесском, Северском, Слободском, Купянском, Лиманском, Авдеевском, Шахтерском, Запорожском и Херсонском направлениях обстановка без существенных изменений.

4. Армия РФ нанесла 72 авиаудара, совершила 35 обстрелов из РСЗО.



5. Авиация ВСУ нанесла 8 ударов. ПВО уничтожила 17 ""Шахедов", которыми россияне атаковали украинскую территорию.

18:48 Президент Украины Владимир Зеленский на Генеральной ассамблее ООН озвучил свой мирный план, состоящий из двух пунктов:

1. Полный вывод всех российских войск и военных формирований, включая Черноморский флот России со всей территории Украины в пределах границ 1991 года.

2. Полный возврат Украине контроля над всей государственной границей и исключительной экономической зоной в Черном и Азовском морях, а также в Керченском проливе.

"Только выполнение таких двух пунктов будет иметь результатом честное, надежное и полное прекращение боевых действий", - заявил Зеленский.

18:46 Президент Украины Владимир Зеленский выступил за создание механизма преодоления вето постоянных членов безопасности ООН двумя третями голосов Генеральной ассамблеи ООН.

Об этом он заявил в своем выступлении на Генассамблее.

По словам президента, вето в руках России – это "то, что загнало ООН в тупик".

"Генеральной Ассамблее ООН следует дать реальную возможность преодолевать вето. Это первый необходимый шаг. При условии наличия двух третей голосов, которые будут отражать волю наций и из Азии, и из Африки, и из Европы, и из обеих Америк, и из региона Тихого океана – глобального квалифицированного большинства – вето должно преодолеваться, и такая резолюция Генеральной Ассамблеи должна быть обязательным для выполнения всеми государствами-членами", – заявил Зеленский.

18:34 Все ведомства США согласились отправить тактическую ракетную систему ATACMS Украине.

Об этом сказал Foreign Policy помощник конгрессмена, говоривший на условиях анонимности.

"Если этого не произойдет, то это потому, что сам Байден сказал "нет", – сказал он.

"Опасения по поводу того, что Россия может спровоцировать эскалацию, по-прежнему ограничивают подход США к поставкам оружия", – резюмирует издание.

18:26 КНДР продаёт России 152-мм снаряды и ракеты типа "Катюша".

Об этом пишет The Economist со ссылкой на американскую разведку.

"Россия покупает оружие у Пхеньяна и Тегерана, потому что оба эти режима уже настолько сильно пострадали от международных санкций, что им нечего терять - но они могут много заработать, ведя дела с правительством Путина", – говорится в публикации.

18:07 ВСУ прокомментировали сегодняшний ракетный удар по Крыму.

Стратком заявляет, что был поражен командный пункт Черноморского флота возле Верхнесадового, что рядом с Севастополем.

Российские "власти" утверждают, что атаку отбили.

17:35 Испания объявила о новом пакете военной помощи Украине.

Как сообщает Минобороны страны, в него войдут БМП, пусковые установки и ракеты для противовоздушной и противокорабельной обороны, специальные грузовики для работы с этими системами, а также машины скорой помощи.

А в тренировочном координационном центре в Толедо предварительно подготовку пройдут около 4000 военных. Это вдвое больше, чем было объявлено изначально.

17:30 Байден может завтра объявить о выделении Украине нового крупного пакета военной помощи, сообщает Reuters со ссылкой на источники.

Это произойдет на фоне визита Зеленского в Вашингтон, где он встретится с членами Конгресса.

17:23 На юге объявлена воздушная тревога.

Воздушные силы предупреждают об угрозе пуска ракет из акватории Черного моря.

16:37 РФ ведет разведку состояния украинской энергетики в преддверии зимы, что может свидетельствовать о планах повторить атаки по энергоинфраструктуре.

Об этом заявил представитель ГУР Андрей Юсов в эфире телемарафона.

Говорит, Украина к этому усиленно готовится, а РФ уже не может наносить такие массированные удары как в прошлом году, когда выпускалось порой по 120 ракет.

"Но это не означает, что они менее опасны или менее разрушительны. Темпы производства ракетного вооружения не позволяют им пополнять те запасы, которые были. Одно дело планы, а другое - как реализуются эти планы. На поставленные задачи они не выходят. Но да, накапливают", - сказал Юсов.

На вопрос, о возможном времени начала атак Юсов отвечать не стал.

Ранее The New York Times сообщало, что РФ удалось нарастить производство ракет до уровня выше довоенного.

15:47 Не менее 25 тысяч украинских военных потеряли конечности с начала войны, заявил Sky News американский медик Майк Коркоран, который занимается протезированием, в том числе и украинцев.

"Это стадион, полный инвалидов. Цифра не является официальной, и некоторые из них связаны с множественной потерей конечностей", - отметил он.

Sky News отмечает, что за 18 месяцев войны в Украине как минимум в 10 раз больше солдат подверглись ампутации конечностей, чем за 20 лет войны американцев в Ираке и Афганистане.

Также издание утверждает, что на войне украинцы часто накладывают жгут слишком высоко от раны и оставляют его на слишком долгий срок. В результате отмирают клетки конечности, и удалять приходится целую руку или ногу, а не только ее часть.

И этот процесс осуществляется "в самых ужасных условиях".

Ранее The Wall Street Journal называл еще большую цифру украинцев, которые потеряли одну или несколько конечностей - до 50 тысяч.

15:26 Опрос в Одессе как люди отнеслись бы к заморозке войны.

14:22 Назначенные РФ "власти" Крыма заявляют, что отразили ракетную атаку на Севастополь.

"Информация по возможным повреждениям от упавших частей сбитых ракет и пострадавшим уточняется", - говорится в их сообщении.

13:56 После публикации видео пролета ракет над Крымом, назначенные РФ "власти" пригрозили ответственностью за корректировку в интересах ВСУ.

Как сообщали паблики, сегодня днем Крым был атакован ракетами. Предварительно сообщается о прилете в воинскую часть возле Севастополя.

Тем временем движение автотранспорта по Крымскому мосту восстановлено после 80-минутного перерыва.

13:34 Итоговое количество погибших от удара ракетой "Гром-Е1" по Купянску возросло до 8 человек, сообщает ОВА.

Был атакован автомобиль волонтеров, когда они эвакуировали людей. Два волонтера погибли.

На фото виден уничтоженный автомобиль.

13.22 Опубликовано видео пролета ракеты над Крымом и последствия прилета.

Очевидец предполагает, что это дальнобойные Storm Shadow.

12.55 Паблики сообщают о взрывах в Крыму. В частности, возле аэропорта Бельбека в Севастополе.

В Южной бухте Севастополя и Инкермане виден густой дым. Сообщается, что это дымовая завеса.

Позже появились сообщения, что Крым атакуют ракетами, работает ПВО.

Вчера дымовая завеса применялась также в бухте Севастополя и на Крымском мосту.

12.13 В Крыму снова перекрыто движение по Керченскому мосту.

12.10 Зеленский не знает, удастся ли Украине совершить крупный прорыв на фронте до конца этого года.

В интервью CNN на вопрос, возможно ли это, президент ответил: "Я думаю, никто не знает, правда".

"Но я думаю, что мы добьемся большего успеха", — добавил он, отметив продвижение Украины на востоке.

11.45 ГУР заявляет, что "неизвестные диверсанты" взорвали два самолета и вертолет на аэродроме Чкаловский в Подмосковье.

Произошло это 18 сентября. На этом аэродроме базируются правительственные самолеты, так называемые "самолеты судного дня" и самолеты-разведчики.

Заложенной взрывчаткой были "существенно повреждены" самолеты АН-148 и ИЛ-20 и вертолет МИ-28Н, которым до этого активно сбивали дроны.

Сообщается, что повреждения самолетов не позволят рассчитывать на их быстрое восстановление. А у вертолета взрывом повреждена хвостовая часть.

Еще один АН-148, находившийся рядом, получил незначительные повреждения.

11.12 ГБР задержало двух работников военкомата Самбора, которые избивали мужчину. Сообщается, что его удержание в ТЦК было незаконным.

Инцидент произошел вчера - в день публикации ролика. А удерживали мужчину в ТЦК с 12 сентября. Его морили голодом, избивали и издевались, чтобы он добровольно прошел военно-врачебную комиссию и отправился в армию.

Задержаны замначальника одного из отделов ТЦК и военнослужащий-водитель этого отдела. Именно водитель избивал мужчину и угрожал оружием, что попало на видео.

09.55 США вышли "на финишную прямую" в передаче Украине дальнобойных ракет ATACMS, заявил Зеленский в интервью CNN.

"Мы на финишной прямой, я в этом уверен", - сказал украинский президент.

Он заверил, что они не будут применяться по территории РФ.

Не передача этих ракет "будет потерей" для Украины, приведет к "большим потерям на поле боя и в других местах".

09.40 Сообщают о взрывах в Херсоне.

09.20 На южном фронте продолжает атаковать РФ.

Как сообщил спикер Генштаба ВСУ Андрей Ковалев, россияне атаковали в районах Малой Токмачки, Работино и Новоданиловки - то есть проводили фланговые атаки на освобожденном ВСУ участке.

Сообщается, что украинская армия наносит РФ значительные потери, истощая ее.

Под Бахмутом ВСУ продолжают штурмовые действия, закрепляются на достигнутых рубежах. Армия РФ пытается отвоевать потерянные позиции в районе освобожденной Андреевки.

А также пошла в штурм севернее Бахмута - в районе Ягодного. Сообщается, что ВСУ там отбивают атаки.

09.13 Причиной пожара на нефтебазе в Сочи стала атака беспилотника, сообщают российские паблики.

По предварительным данным, дрон-камикадзе врезался в резервуар с дизельным топливом.

Официально это не подтверждено. Пожар уже ликвидирован.

09.08 Украина усиливает мобилизацию, потому что Россия наращивает личный состав своих сил. Об этом заявил секретарь парламентского комитета по обороне Роман Костенко.

По его словам, Украине придется проводить мобилизацию, "более интенсивную, чем сейчас", если РФ, как ранее сообщал украинский Генштаб, призовет на службу еще 700 тысяч новобранцев.

"Сейчас мы проводим мобилизацию, реагируя на то, какие силы и средства есть у россиян. К примеру, есть у них примерно 400 тысяч военных. Поэтому мы реагируем на мобилизацию, пополняем наши части, стоящие на переднем крае, формируем новые. Конечно, если мобилизация в России будет таким темпом, нам нужно будет увеличивать мобилизацию для того, чтобы можно было адекватно реагировать", - заявил он.

По словам Костенко, ВСУ на 80% "или даже больше" состоят из мобилизованных, которые раньше не были кадровыми военными.

08.30 Ночью ВСУ сбили 17 из 24-х запущенных Россией "Шахидов".

При этом было несколько попаданий в Кременчугский НПЗ, подтвердили Воздушные силы.

По их данным, дроны сбивались авиацией, зенитными ракетами и огневыми мобильными группами.

07.45 В Адлерском районе Сочи горит нефтебаза.

Телеграм-каналы пишут, что накануне слышали звук взрыва.

Объект находится недалеко от аэропорта. По данным властей Краснодарского края, горит один из резервуаров.

07.37 Беспилотник попал в Кременчугский НПЗ, заявил губернатор Полтавской области Дмитрий Лунин.

На предприятии пожар, его работа остановлена. О пострадавших информации не поступало.