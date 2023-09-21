Американский медиамагнат, 92-летний Руперт Мердок объявил, что уходит с поста председателя Fox and News Corp.

Об этом сообщает CNN.

Как пишет телеканал, единоличным председателем обеих компаний станет сын Руперта Мердока - Лахлан Мердок. Мердок-старший назвал его "страстным и принципиальным лидером".

Fox News уже официально объявила об уходе Руперта Мердока в своем эфире в утром в четверг, 21 сентября.

"Руперт Мердок создал все это и многое другое по всей Америке и по всему миру. Работа всей его жизни оставила неизгладимый след в мировом медиаландшафте. Его вклад неисчислим и необычен, и мы благодарим его за то, что он позволил нам быть частью всего этого", - заявил ведущий Билл Хеммер.

Мердок занялся газетным бизнесом в 1950-х годах. Стал крупным топ-менеджером Голливуда в 1985 году, когда купил Twentieth Century Fox. В 1986 году занялся телебизнесом, выкупив несколько американских телевизионных станций, и создал Fox Broadcasting.

Телеканал Fox News, запущенный в 1996 году, стал кабельным новостным каналом №1 в Америке. Считается, что канал ориентируется на Республиканскую партию.

Отметим, что весной с Fox News ушел американский ведущий Такер Карлсон, известный своей резкой критикой демократической администрации Джо Байдена и самого президента США.

Мы писали и о личной жизни Руперта Мердока. В прошлом году медиамагнат решил развестись с 65-летней актрисой Джерри Холл (бывшей возлюбленной Мика Джаггера), что стало его четвертым разводом.