Склад боеприпасов в Сватово в 2015 году взорвали Силы специальных операций ВС РФ под командованием генерал-майора Валерия Флюстикова и действующего губернатора Тульской области Алексея Дюмина, который тогда занимал должность командира спецназа российского ГРУ.

Об этом заявляет Офис генпрокурора по результатам расследования.

Для подрыва использовались дроны "Орлан", которые запустили с территории оккупированного Донбасса.

"В ходе расследования установлено, что для этого в октябре 2015 года они переместили свое вооружение из временно оккупированного Донецка на передовые позиции боевиков. Оттуда запустили дроны на склады ВСУ в г. Сватово и сбросили на них зажигательные гранаты с парашютной системой", - говорится в сообщении.

При этом они использовали российские спецразведывательные спутники, новейшие образцы российского вооружения и разведывательные огневые комплексы радиоэлектронной борьбы.

Сумма ущерба оценивается в 85 млн грн. Погибли четыре человека.

Также украинские и чешские силовики установили, что россияне взорвали склад с вооружением в чешской деревне Врбетица в 2014 году.

Сообщается, что 27 сотрудникам Сил специальных операций ВС РФ заочно объявили подозрения.

Склад боеприпасов в Сватово атаковали дроны. Фото: Офис генпрокурора Украины

Мы писали и о других расследованиях подрывов на складах боеприпасов в Украине до полномасштабной войны. Так, в 2021 году в генпрокуратуре Украины заявили, что причиной взрывов боеприпасов на 48-м арсенале, которые произошли в 2017 году в Калиновке Винницкой области, стала установка взрывного устройства. Особый акцент делался на сбор доказательств совершения поджогов и взрывов на складах диверсионно-разведывательными российскими группами или "ДНР" и "ЛНР".

Также "Страна" подробно рассказывала, где и когда в Украине взрывались склады боеприпасов до начала войны с РФ.