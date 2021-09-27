Причиной взрывов боеприпасов на 48 арсенале, которые произошли в 2017 году в Калиновке Винницкой области, стала установка взрывного устройства.

Об этом сообщает генеральный прокурора Украины Ирина Венедиктова ссылаясь на данные следствия.

"Версия совершения взрыва на 48 арсенале путем проникновения постороннего лица на территорию части и установка взрывного устройства подтверждается полученными доказательствами...", - пишется в сообщении.

При этом особый акцент делается на сбор доказательств совершения поджогов и взрывов на складах диверсионно-разведывательными российскими группами или "ДНР" и "ЛНР".

"С учетом особого периода в государстве и ведения боевых действий на временно оккупированных территориях Украины, особое внимание уделяется сбору доказательств совершения поджогов и взрывов на украинских складах диверсионно-разведывательными группами РФ или террористическими организациями "ДНР" и "ЛНР", - заявила Венедиктова.

Так, на данный момент ожидается ответ от компетентных органов Чехии по взрывам на складах с боеприпасами - они произошли в октябре и декабре 2014 года в Врбетице.

Помимо этого, продолжается расследование дел по взрывам на других складах в 2015-2018 годах. Один из таких произошел на складе ракетно-артиллерийского вооружения сектора "А" в Сватово, а также на 65 арсенале в Балаклее и 6 арсенале в Ичне.

В качестве основных версий рассматривается совершение диверсий и террористического акта.

Также проверяют:

причастность к совершению преступления военных должностных лиц с целью сокрытия фактов недостачи;

халатное отношение военных должностных лиц к выполнению служебных обязанностей;

наступление пожаров и взрывов боеприпасов из-за самовозгорания или другие природные факторы.

"Есть уже и ряд привлеченных к ответственности военнослужащих в связи со взрывами на арсеналах. Отмечу, правоохранители подозревают этих лиц не в причастности к причинам чрезвычайных событий, а в служебной халатности и бездействии, которые привели к более тяжелым последствиям пожаров на складах", - написала Венедиктова.

Напомним, в городе Калиновка Винницкой области вечером 26 сентября 2017 года произошел пожар на крупнейших складах боеприпасов. Взрывы происходили на 48 арсенале, воинской части А1119. Снаряды рвались всю ночь. Люди из близлежащих районов были эвакуированы. Позже Кабмин решил выделить дополнительно 100 млн грн для обеспечения охраны военных арсеналов в Украине.

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