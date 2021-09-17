В одной из многоэтажек Долгинцевского района Кривого Рога прогремел взрыв, в результате которого на балконе седьмого этажа оказались заблокированы трое детей. Еще до приезда спасателей соседи помогли им выбраться на улицу. Однако позже выяснилось, что из соседней квартиры не может выбраться 10-летний мальчик.

Ребенок сообщил, что помещение наполнилось дымом и самостоятельно выйти он не может. Тогда спасатели открыли двери его квартиры, дали мальчику кислородную маску и помогли выйти на улицу.

Также в квартире, которая стала эпицентром взрыва пострадал 52-летний дедушка детей, которых эвакуировали с балкона. Мужчина надышался дымом, но от госпитализации отказался.

По предварительным данным, причиной взрыва стала неизвестная газовоздушная смесь. Ударной волной выбило оконную раму. После этого начался пожар и повреждено имущество на площади 20 квадратных метров.

На месте работали 16 спасателей из разных частей города. Сейчас правоохранители выясняют обстоятельства инцидента.

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