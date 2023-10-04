При крушении автобуса в Венеции погибли пять украинцев.

Об этом сообщил префект Венеции Микеле Ди Бари, которого цитируют местные СМИ. 

Также сообщается, что погиб один немец и водитель автобуса - итальянец. 

Всего были найдены тела 21 человека, еще 18 получили ранения. Среди пассажиров пострадавшего автобуса были дети. 

Как мы сообщали вчера, в Венеции автобус упал с эстакады на железнодорожные пути. 

По одной из версий, причиной трагедии могло стать внезапное недомогание водителя. По второй - было возгорание в автобусе. 

Туристы, находившиеся в автобусе, ехали в кемпинг, до которого им оставалось добираться всего несколько минут. 

На месте крушения

Ранее мы писали о том, что в Италии в овраг упал автобус с российскими туристами. Было около 30 пострадавших, погибла гид.

А также мы писали, что в Италии автобус с украинскими туристами врезался в грузовик. Пострадали 15 человек.

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