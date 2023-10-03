Пассажирский автобус упал на железнодорожные пути с автомобильной эстакады в Местре — материковом квартале Венеции.

О проишествии сообщает газета La Repubblica.

"Автобус, попавший в аварию, следовал из Венеции в Маргеру, полный людей, возвращавшихся домой с работы. Он потерял управление на скоростной автомагистрали," — заявил мэр Венеции Луиджи Бруньяро.

Позднее местная префектура распространила данные о том, что погиб 21 человек, включая двоих детей, а 12 получили ранения. Есть пропавшие без вести.

По предварительной информации, автобус пробил ограждение эстакады, пролетел около 10 метров, задел линию электропередачи, ударился о землю и моментально вспыхнул. Так как он работал на метане, часть людей сгорели заживо.

На месте трагедии работают спасательные службы, полиция, а также несколько бригад скорой помощи.

В настоящее время сообщение поездов между Местре и Венецией приостановлено из-за аварии.

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