В сети публикуют новое видео с места аварии автобуса, который вез украинцев из Одессы в Констанцу в Румынии.

Водитель автобуса, по словам одной из пассажирок, поехал не той дорогой и решил проехать под ограничителем высоты (либо же не заметил его).

В итоге у автобуса повредило крышу, а часть пассажиров получили травмы.

Ранее мы писали о том, что в Румынии ехавший из Украины автобус влетел в ограничитель высоты. Пострадали 15 человек.

Также мы писали о том, что в Киеве вчера произошло ДТП с участием двух Tesla, Ford Mustang и Lexus. За рулем Lexus была блогер Даша Квитков, которая взяла его на тест-драйв.

Позже она рассказала свою версию ДТП с ее участием после того, как в сети стали писать, что она виновница столкновения, поскольку проехала на красный свет.

Война в Украине идет уже 552-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 29 августа 2023 года в онлайне.

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