Российский государственный социальный университет (РГСУ) разрабатывает систему социального рейтинга наподобие китайской. Она называется "Мы". Система испытывается в тестовом режиме, в ней могут зарегистрироваться студенты вуза.

Об этом сообщает телеграм-канал Sota.

Еще в прошлом году руководство РГСУ заявили, что целесообразно "запустить опережающими темпами проект социального скоринга", количественную метрику социальных статусов и уровней граждан посредством процедур социального оценивания. Тогда авторы идеи отметили, что выходные данные будут выпускаться в виде двухкомпонентного скоринг-кода, оба компонента будут двухразрядными числами, определяющими социальный статус человека (первый) и его социальный уровень (второй). Например 47-29. Социальный статус – отражение своего рода заслуг человека, а социальный уровень — оцифровка его перспектив.

Авторы проекта предлагают связать скоринг-код с персональными данными, такими как страховой номер индивидуального лицевого счёта (СНИЛС), ИНН, паспорт и номер телефона. Они обосновали необходимость системы намерениями президента, правительства и Госдумы.

Участники тестирования должны ответить на вопросы о разных сторонах их жизни, включая образование, наличие детей, источники дохода, льготы, финансовую задолженность, судимость, участие в общественной жизни, государственные награды и знание языков.

Сейчас система социального рейтинга работает на государственном уровне лишь в Китае. Там гражданам начисляются баллы за благотворительную деятельность, политическую лояльность и по другим критериям. Китайцам с низким рейтингом могут ограничить определенные права и возможности.

Ранее мы приводили мнение, по которому в Украине тоже уже есть социальный рейтинг - только тайный.