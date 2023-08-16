Украинский арсенал в ближайшее время может пополниться современными штурмовыми винтовками ACAR производства Thales (Австралия).

Об этом пишет французская газета Les Échos со ссылкой на источники.

В июле концерн незаметно поставил Украине "небольшое количество" автоматов ACAR "для тестирования и оценки".

Издание со ссылкой на представителя компании сообщает, что при этом, речь не идет о контракте или продаже.

"Это не контракт и не продажа. Именно поэтому мы до сих пор не делали никаких сообщений", - сказал изданию представитель Thales.

Ранее также сообщалось о том, как Южная Корея начала тайно передавать через США Украине сотни тысяч артиллерийских снарядов. Официально в Вашингтоне и Сеуле информацию не комментируют.

Война в Украине идет уже 539-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 16 августа 2023 года в онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. По Украине прошлой ночью были пуски не менее 28 крылатых ракет разных типов. 16 из них были сбиты. Кроме того, зафиксировано восемь пусков из комплексов С-300/С-400 по Днепропетровской и Запорожской областям. Сильнее других пострадал Львов, туда попало шесть ракет. В городе и области повреждено около 120 домов – как многоквартирных, так и в частном секторе. В Луцке пострадало промышленное предприятие. Там погибли три человека.

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