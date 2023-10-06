Овчарку по кличке Командер президента США Джо Байдена все-таки выселили из Белого дома, поскольку пес слишком много кусался.

Об этом сообщает CNN.

Собака уже покинула территорию рабочей резиденции американского лидера. Куда отправят пса, пока неизвестно.

За время своего пребывания в Вашингтоне Командер 11 раз нападал на агентов секретной службы и других людей, работавших в резиденции президента. Так, сообщалось, что одному из сотрудников Секретной службы, которому пес президента прокусил руку и бедро, пришлось проходить лечение в больнице. Другой агент был атакован овчаркой, когда Байден спустил собаку с привязи после семейного просмотра кино.

Это уже вторая собака президента, которую выселяют из Белого дома за плохое поведение. До этого пёс по кличке Мейджор так же нападал на сотрудников. В результате собаку отправили жить в Делавэре.

Напомним, недавно овчарка Байдена укусила сотрудницу секретной службы США, работающую в президентской охране. Женщине-офицеру оказала помощь медицинская служба Белого дома.

Еще одна немецкая овчарка Чемп, которая была в семье Байденов, умерла в июне 2021 года в возрасте 13 лет.

В декабре 2021 года после отъезда Мейджора и смерти Чемпа Байдены завели в Белом доме Командера.