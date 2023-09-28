Двухлетняя немецкая овчарка президента США Джо Байдена по кличке Командер укусила сотрудницу секретной службы США, работающую в президентской охране.

Об этом сообщает NBC News со ссылкой на спикера секретной службы.

Это уже одиннадцатый случай с октября 2022 года, когда собака президента на кого-то нападает.

Инцидент произошел вечером в понедельник, 25 сентября. Женщине-офицеру оказала помощь медицинская служба Белого дома.

На следующий день первая леди США Джилл Байден через своего пресс-секретаря заявила, что Белый дом может быть стрессовой средой для домашних животных, однако они вместе с мужем пытаются помочь Командеру лучше организовать жизнь на территории президентской резиденции.

"Президент и первая леди очень благодарны сотрудникам Секретной службы и персонала Белого дома за все, что они делают для их безопасности, безопасности своей семьи и безопасности всей страны", - говорится в комментарии.

Ранее у Байденов были проблемы с другой собакой - Мейджором, которую пришлось отправить жить в Делавэре после неоднократных инцидентов, связанных с нападением на людей в Белом доме.

Еще одна немецкая овчарка Чемп, которая была в семье Байденов, умерла в июне 2021 года в возрасте 13 лет.

В декабре 2021 года после отъезда Мейджора и смерти Чемпа Байдены завели в Белом доме Командера.