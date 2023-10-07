У ПриватБанка масштабный технический сбой в работе терминалов, нельзя рассчитаться картой.

Об этом сообщает "Страна".

Украинцам советуют иметь при себе наличные для платежей. В POS-терминалах государственного ПриватБанка сегодня, 7 октября, повсеместно возникают перебои в работе. Люди не могут картами оплатить свои покупки на кассах магазинов и кафе.

В ПриватБанке подтвердили наличие проблемы, и объясняют их техническими сбоями в отдельных моделях терминалов.

"Есть временные перебои с оплатой в некоторых моделях POS-теоминалов. Проблему знаем, специалисты занимаются решением", - сказал "Стране" пресс-секретарь ПриватБанка Олег Серга.

Точный список моделей проблемных терминалов в ПриватБанке не приводят. На фото можно увидеть одну такую модель.

Техническая проблема была выявлена в Киеве на ул. Срибнокильской. Но после поступали жалобы людей на нерабочие POS-терминалы в торговых сетях АТБ и Сильпо.

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