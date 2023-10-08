За несколько месяцев до старта Олимпиады-2024 в Париже французскую столицу атаковали клопы. Их в большом количестве обнаруживают в общественных местах города: в транспорте, кинотеатрах, медицинских учреждениях.

Об этом сообщается в видеорепортаже NBC News.

А на роликах, опубликованных в социальных сетях, можно заметить как клопы ползают по сиденьям парижского метрополитена, который перевозит более пяти миллионов пассажиров в день. Некоторые парижане сообщали об укусах в различных крупных сетевых кинотеатрах. Паразиты были замечены даже в аэропорту Шарль-де-Голль.

Сообщается, что Франция вынужденно закрыла уже семь школ из-за растущего беспокойства относительно заражения клопами.

"Клопы были обнаружены на разных уровнях в 17 учреждениях, и в настоящее время, когда я говорю с вами, семь учреждений закрыты по этой причине", – заявил министр образования Франции Габриэль Атталь в интервью телеканалу France 5.

На этой неделе французское правительство провело несколько встреч, чтобы рассмотреть резкий рост количества сообщений о случаях заражения клопами в то время, когда Франция принимает Чемпионат мира по регби и готовится к Олимпийским играм 2024 года в Париже.

Согласно данным ученых, к 1950-м годам Франции удалось избавиться от паразитов. Вернулись они, как полагают эксперты, в связи с увеличением плотности населения и распространением общественного транспорта.

По официальным данным, паразиты водятся в доме каждой десятой французской семьи. Борьба с ними требует больших затрат: обработка помещений стоит несколько сотен евро. Зачастую её приходится проводить несколько раз.

"Люди возвращаются из отпусков, привозят их в своём багаже. Они попадают в общественные места и активно распространяются. За свою жизнь клоп может отложить до 500 яиц. Их количество увеличивается в геометрической прогрессии", - объяснил специалист Франк Даби.

Между тем в Великобритании заявляют, что постельные клопы уже добрались до Лондона на поездах из Парижа.

"Поскольку мы гордые британцы, мы не хотим говорить о клопах... Я слышал статистику, согласно которой за последние два года в Париже заражен каждый десятый дом. Я бы сказал, что здесь, в Лондоне, за последние 4 или 5 лет это, вероятно, ближе к одному из пяти домов", — сказал СМИ один британский эксперт.

Отметим, что от укусов постельных клопов на коже остаются красные пятна, волдыри или крупные высыпания, что приводит к сильному зуду и аллергическим реакциям.

Часто эти кровососущие насекомые вызывают психологический стресс, проблемы со сном, тревогу и депрессию.

Ранее мы рассказывали, что украинцам объяснили, что делать при укусах клещей в осенний период.

А несколько лет назад в поезде "Укрзализныци" в вагоне класса люкс пассажиры обнаружили клопов с кровью.