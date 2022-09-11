Осенью начинается период активности иксодотовых клещей. Эти опасные для людей и животных существа наиболее активны в апреле-мае и августе-сентябре.

Об этом сообщает Центр гражданского здоровья Украины на своей официальной странице в Facebook.

"Стоит позаботиться о своей защите. Ведь подцепить клеща можно на любом газоне и траве, наиболее вероятно в лесу, парке или сквере", - пишет Центр.

Специалисты также приводят список правил, которые, по их мнению, снизят риск укуса клеща практически к нулю:

Позаботьтесь о соответствующей одежде: закрытая обувь и одежда, головной убор.

Для защиты воспользуйтесь репиллентом - специальным средством, чаще всего в виде аэрозоля, который отпугивает клещей.

На природе держитесь ближе к центру дорожки не заходите в траву, освобождайте места для привалов от веток.

Сразу по возвращении домой осмотрите себя и близких: лучше это делать в ванной с хорошим освещением.

Дома выстирайте и погладьте одежду, которой пользоваолись на природе.

Если брали с собой питомца - его также следует осмотреть на предмет наличия клещей.

В Центре также напоминают, что клещ может держаться на теле человека или животного до 12 суток. Взрослых клещей, которые присосались чаще всего замечают через 2-3 дня, когда на месте укуса появляется припухлость и покраснение, зуд. А сам клещ увеличивается в размерах.

Медики приводят алгоритм действий, если вы обнаружили на теле клеща:

не давить

не вырывать

не заливать маслом или спиртом

обратиться в травмпункт, где вам помогут вытащить клеща и проконсультируют относительно дальнейших действий

если рядом нет врача, нужно аккуратно выкрутить клеща круговыми движениями пинцетом или через марлю

сдать кровь на антитела

при необходимости пройти иммунотерапию

Напомним, на днях в Центре гражданского здоровья рассказывали о случае отравления грибами. Двое детей и молодая женщина умерли после отравления собранными под Киевом дикими шампиньонами.