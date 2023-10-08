В воскресенье, 8 октября, исполнилось два года после того, как при странных обстоятельствах умер депутат Верховной Рады Антон Поляков. Однако точку в его деле так и не поставили.

Как рассказала "Стране" депутат Анна Скороход, следствие продолжается.

"Временно-следственная комиссия прекратила свою работу, потому что законом предусмотрена ее работа только на один год. Отчет ВСК принят. К сожалению, он подан под грифом "секретно", потому что содержит информацию досудебного следствия, которую нельзя разглашать. Следствие продолжается, сделано очень много работы, но я, к сожалению, не могу открыть подробности", - рассказала Скороход.

По ее мнению, детальная информация станет известна обществу после выборов.

"Очень много препятствовала прокуратура. С полицией у нас хорошее сотрудничество получилось, а со всеми остальными - так себе. Почему они препятствовали? Это вопрос не ко мне. Это довольно политическое дело, поэтому просто никто не хочет слышать правду. Мы даже подавали комиссией на квалификационную комиссию прокуроров, потому что мы ставили под сомнение их квалификацию: по поводу их действий и по поводу того, что они не совершили некоторых действий, которые они должны были. Но никто нарушений не заметил", - сказала депутат.

Она добавила, что также обращались в ГБР по поводу правоохранителей, которые в первые дни занимались делом.

"Однако, к сожалению, наши правоохранительные органы считают, что они работают очень хорошо. Все, что можно было сделать постфактум, все сделано. Я недовольна, что полиция видит основания для подозрений, а прокуратура нет. Кому подозрение? Не могу сказать, потому что это тайна следствия", - добавила Скороход.

Напомним, народный депутат Антон Поляков внезапно скончался в ночь на 8 октября при загадочных обстоятельствах. В МВД заявили, что в организме погибшего нашли метадон, алкоголь и димедрол.

Также мы писали, что нардеп Анна Скороход спустя 23 дня после смерти ее коллеги публично заявила, что смерть Полякова - убийство.

Мы разбирались в отдельном материале, почему умер нардеп Антон Поляков.