В Украине перевод часов на зимнее время происходит в последнее воскресенье октября. В 2023 году это будет 29 октября.

В этот день в 4:00 утра стрелки часов нужно будет перевести на 1 час назад. То есть, если на час 4:00, то их следует поставить на 3:00.

Зимнее время 2023: почему переводят часы?

Перевод часов на зимнее время проводится в целях экономии электроэнергии. В осенне-зимний период световой день становится короче, и перевод часов позволяет использовать естественное освещение более эффективно.

Какие последствия перевода часов?

Перевод часов может привести к ряду негативных последствий, таких как нарушение режима сна, ухудшение настроения и работоспособности, повышение риска ДТП.

Как стабилизировать режим после перевода часов

Чтобы избежать негативных последствий перевода часов, можно воспользоваться следующими советами:

Накануне перевода часов ложитесь спать и вставайте на час раньше, чем обычно. Это поможет вашему организму привыкнуть к новому времени.

В день перевода часов не планируйте важных дел и встреч. Дайте своему организму время адаптироваться к новому времени.

В течение нескольких дней после перевода часов старайтесь ложиться спать и вставать в одно и то же время. Это поможет вам восстановить свой обычный режим сна.

Не пейте кофе и алкоголь в вечернее время. Они могут нарушить сон.

Регулярно занимайтесь спортом. Физическая активность помогает нормализовать сон.

Используйте будильник, чтобы не проспать.

Если вы работаете в ночную смену, предупредите об этом своих коллег и работодателя.

Если вы путешествуете в другие страны, не забудьте переключить часы на местное время.

Отдельно читайте: Пять вопросов о переходе на зимнее время.