Перевод часов в Украине в октябре 2023 года: когда переходим на зимнее время
В Украине перевод часов на зимнее время происходит в последнее воскресенье октября. В 2023 году это будет 29 октября.
В этот день в 4:00 утра стрелки часов нужно будет перевести на 1 час назад. То есть, если на час 4:00, то их следует поставить на 3:00.
Зимнее время 2023: почему переводят часы?
Перевод часов на зимнее время проводится в целях экономии электроэнергии. В осенне-зимний период световой день становится короче, и перевод часов позволяет использовать естественное освещение более эффективно.
Какие последствия перевода часов?
Перевод часов может привести к ряду негативных последствий, таких как нарушение режима сна, ухудшение настроения и работоспособности, повышение риска ДТП.
Как стабилизировать режим после перевода часов
Чтобы избежать негативных последствий перевода часов, можно воспользоваться следующими советами:
- Накануне перевода часов ложитесь спать и вставайте на час раньше, чем обычно. Это поможет вашему организму привыкнуть к новому времени.
- В день перевода часов не планируйте важных дел и встреч. Дайте своему организму время адаптироваться к новому времени.
- В течение нескольких дней после перевода часов старайтесь ложиться спать и вставать в одно и то же время. Это поможет вам восстановить свой обычный режим сна.
- Не пейте кофе и алкоголь в вечернее время. Они могут нарушить сон.
- Регулярно занимайтесь спортом. Физическая активность помогает нормализовать сон.
- Используйте будильник, чтобы не проспать.
- Если вы работаете в ночную смену, предупредите об этом своих коллег и работодателя.
- Если вы путешествуете в другие страны, не забудьте переключить часы на местное время.
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