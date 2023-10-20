Во Львовской области разоблачили двух злоумышленников, причастных к нарушению работы электросети. Мужчины демонтировали из электроопоры металлические элементы, после чего произошло ее обрушение.

Об этом сообщает полиция Львовской области на своей странице в Facebook.

Как установили сотрудники отдела полиции №2 Львовского районного управления полиции №1, в июле двое жителей одного из сел Львовского района в возрасте 32 и 59 лет демонтировали из электроопоры металлические элементы, в результате чего конструкция потеряла устойчивость и разрушилась. Это, в свою очередь, привело к нарушению работы сети и прекращению подачи электроэнергии пользователям.

Стоимость ремонтных работ и новой электроопоры составляет около 2,8 млн гривен.

Следователи сообщили злоумышленникам о подозрении в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч.2 ст.194-1 (Умышленное повреждение объектов электроэнергетики) Уголовного кодекса Украины.

Санкция статьи предусматривает наказание – лишение свободы на срок от трех до десяти лет. За содеянное двум односельчанам, нанесшим ущерб на 2,8 млн грн, грозит до десяти лет лишения свободы. Досудебное расследование продолжается.

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