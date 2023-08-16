Причиной внезапного отключения электроснабжения во Львове и области в понедельник, 14 августа, стало вмешательство в работу высоковольтной линии комбайнером, собиравшим в поле урожай.

Об этом сообщили в "Укрэнерго".

14 августа около 15:50 во Львове и области полностью исчезло электроснабжение. "Львовооблэнерго" сразу сообщило, что это связано с отключением в сетях НЭК "Укрэнерго".

На следующий день "Укрэнерго" объяснило, что техническая неисправность на линии возникла из-за водителя сельхозтехники, нарушившего правила техники безопасности при сборе урожая.

"Вчера, 14 августа, зафиксировано техническое усложнение в работе линии 330 кВ во Львовской области. Через 9 минут питание потребителей восстановлено в полном объеме. Причина усложнения – нарушение правил безопасности водителем сельхозтехники, работавшего у линии", – говорится в сообщении "Укрэнерго".

Напомним, на днях в Минэнерго сообщили об обесточивании прифронтовых и пограничных с РФ территорий из-за обстрелов.

А в июне во время ночной атаки по Украине из-за падения обломков БПЛА была повреждена линия электропередачи в Киевской области, без света оставались почти 500 абонентов. Также из-за ночных обстрелов сообщалось о повреждении сетей в Николаевской области.