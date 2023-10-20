Жители села в Черкасской области попросили закрыть проходы на кладбище после набегов диких свиней
В Екатеринополе Черкасской области уже более двух недель местные жители жалуются на диких свиней, разоряющих кладбище, и просят поселковые власти перекрыть проходы от леса к месту упокоения.
Об этом пишут местные издания.
Отмечается, что рядом с кладбищем расположен лес, животные не боятся людей и регулярно совершают набеги на кладбище.
Местные жители считают, что для решения ситуации необходимо перекрыть диким свиньям доступ из леса.
"Кабаны – не олени. Через забор прыгать не будут. А вот через проходы заходят. Разве нельзя там перекрыть так, чтобы свинья не пролезла?" - комментируют они.
Также, по их мнению, следует обратиться к лесникам, чтобы они приманили животных в глубину леса.
Напомним, что это не первый случай набегов диких кабанов в Черкасской области. Так, в селе под Черкассами местные жители отбивались косами и петардами от стада диких кабанов, которые топтали огороды и ели клубнику и кукурузу.
А несколько лет назад в той же Черкасской области стадо диких свиней терроризировало целое село.
Также мы рассказывали, что в Полтавской области фермеры пожаловались на то, что бесконтрольно разведенные свиньи вытоптали поля с урожаем.