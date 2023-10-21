Предприниматель, известный церковный меценат и экс-нардеп Вадим Новинский сравнил голосование в Верховной Раде за закон, открывающий путь к запрету УПЦ, с действиями большевиков.

"Депутаты, криками и дикими возгласами встретившие результаты голосования, на самом деле повторяют практику своих политических предшественников - большевиков. Те точно так же радовались, когда с храмов сбрасывали кресты и когда взрывали тысячелетние соборы", - написал Новинский.

По его мнению, голосуя за законопроект, "депутаты совершили откровенное предательство: украинские политики проголосовали за запрет Церкви, в которой в свое время большинство из них принимали таинство Крещения".

Как считает экс-нардеп, принятие законопроекта приведет к росту внутренних противоречий в Украине.

"Голосование в Верховной Раде за законопроект, направленный против Украинской Православной Церкви, умножает внутренние беды, ненависть и противоречия в Украине, сеет смуту среди людей и точно не способствует единству украинцев", - пишет Новинский.

10 октября Верховная Рада поддержала законопроект, открывающий дорогу к запрету УПЦ.

В Украинской православной церкви его назвали "целым пакетом антихристианских законов".

Ранее мы рассказывали, депутаты каких фракций отдали голоса за законопроект о запрете религиозных организаций, связанных с РФ.