Появилось очередное вечернее обращение Владимира Зеленского.

Основное в вечернем обращении президента:

Сообщил о заседании военного кабинета, посвященное основным боевым направлениям (Купянское, Авдеевское, Марьинское и Мелитопольское направления). Также обсуждалась ситуация с укрытиями.

Рассказал о телефонных разговорах с премьер-министром Великобритании и президентом ОАЭ. Обсуждали оборону Украины и ситуацию в Израиле.

Поблагодарил Германию за новый пакет помощи.

Война в Украине идет уже 611-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 27 октября 2023 года в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Россияне ослабили натиск на Авдеевку из-за погоды, но город обстреливают круглосуточно. Усиливаются обстрелы на Купянском направлении. США выделяют новый пакет военной помощи Украине на сумму 150 млн долларов, который включает средства ПВО и противотанковые вооружения.

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