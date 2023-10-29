В итальянском городе Павия пожилая женщина обратилась в суд с требованием выселить из своего дома двух взрослых сыновей. Решение итальянка обосновала тем, что устала их содержать. Суд согласился с ее требованием.

Об этом сообщает местное издание La Provincia Pavese.

В публикации говорится, что двое сыновей 75-летней женщины, одному из которых 40 лет, а другому 42 года, работали, но не помогали матери с домашними делами и игнорировали семейные и хозяйственные расходы. Менять место жительства они тоже отказывались.

Согласно местному законодательству, после достижения 18-летнего возраста у родителей нет обязанности обеспечивать своих детей, и это происходит, как правило, добровольно. Поэтому суд встал на сторону женщины и потребовал, чтобы мужчины выехали из родительского дома в течение двух месяцев.

В постановлении отмечается, что если жизнь в одном доме с родителями считается оправданной из-за обязанностей по воспитанию, то в данном случае речи об этом быть не может.

По данным La Provincia Pavese, почти 70% итальянцев в возрасте от 18 до 34 лет живут с родителями. Для уже выросших, но пока не желающих уходить в самостоятельное плавание людей в Италии даже есть специальный термин - bamboccioni (в переводе с итальянского языка - "большие дети").

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