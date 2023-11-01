В Узбекистане ввели административную ответственность за пропаганду многоженства. Соответствующий закон подписал президент республики Шавкат Мирзиеев.

Об этом сообщают СМИ со ссылкой на пресс-службу министерства юстиции страны.

"Согласно внесенным изменениям пропаганда сожительства с двумя или более женами, распространение взглядов, идей или призывов такого содержания, а также поощрение таких действий влечет наложение штрафа от 15 до 30 базовых расчетных величин (от 405 долларов до 810 долларов - Ред.) либо административный арест до 15 суток", - говорится в сообщении Минюста.

Документ также запрещает пропаганду дискриминации по признаку пола и нахождение в общественных местах с закрытым лицом в степени, не позволяющей идентифицировать личность.

Несколько лет назад в Туркменистане запретили многоженство. Соответствующий закон о внесении изменений и дополнений в семейный кодекс подписал президент страны.

Между тем в ЮАР, где многоженство разрешено, борцы за равные права полов обратились к правительству страны с просьбой легализовать полиандрические союзы - то есть многомужество.