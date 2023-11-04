Экс-вратарь сборной Украины и "Динамо" Александр Шовковский стал исполняющим обязанности главного тренера киевского "Динамо".

Об этом сообщает официальный сайт клуба.

Шовковский в статусе исполняющего обязанности главного тренера будет готовить "Динамо" к следующим матчам в чемпионате Украины. После отставки Мирчи Луческу тренерский штаб команды не изменился, там будут работать Эмиль Карас, Олег Гусев и Михаил Михайлов.

Напомним, что он уже исполнял обязанности главного тренера, когда в конце прошлого сезона Мирча Луческу вынужден был сделать операцию на ноге и находился на больничном.

Ранее мы сообщали, что главный тренер "Динамо" Мирча Луческу подал в отставку после поражения от "Шахтера" и объявил о завершении карьеры. Румынский специалист тренировал киевское "Динамо" с 2020 года. До этого 12 лет был главным тренером донецкого "Шахтера".

Также мы рассказывали, что в прошлом году Мирча Луческу вошел в тройку лучших тренеров Европы по набранным их командами очкам в национальном турнирном первенстве в первой половине футбольного сезона.