Австралийские учёные из университета Стерта обнаружили, что женщины дают друг другу вредные советы в связи с изменениями внешнего вида, чтобы уменьшить физическую привлекательность потенциальных соперниц и повысить собственную конкурентоспособность среди мужчин.

О результатах исследования пишет ресурс ScienceDirect.

В публикации говорится, что даже без прямой угрозы конкуренции женщины бессознательно дают советы, которые портят образ других особ женского пола в глазах мужчин.

Ученые пришли к выводу, что внутрисексуальная конкуренция между женщинами часто бывает скрытой и направленной на внешний вид соперниц. В частности, в двух исследованиях женщины указали, сколько волос они рекомендовали бы отстричь гипотетическим клиентам в их гипотетическом салоне. Клиенты различались по привлекательности лица, состоянию и количеству волос, которые они хотели отрезать.

Участницы исследования советовали гипотетическим клиентам салона отстричь больше волос, если эти волосы были здоровыми и когда клиенты выражали желание стричься как можно менее коротко. Участницы посоветовали клиентам, которых они считали такими же привлекательными, как и они сами, отстричь большую часть волос.

Ученые наблюдали эти эффекты в контексте, который не был связан с какой-либо идентифицируемой или подразумеваемой возможностью спаривания или угрозой спаривания. Поэтому специалисты пришли к выводу, что мотивы внутрисексуальной конкуренции могут влиять на всю широту взаимодействия между женщинами всякий раз, когда появляется возможность манипулировать репродуктивными результатами других женщин, независимо от того, влекут ли эти взаимодействия за собой идентифицируемую угрозу спаривания для любой вовлеченной особы женского пола.

Ранее ученые выяснили, что в будущем на Земле может не остаться мужчин, а женщины будут размножаться самоклонированием.

А ученые Новой Зеландии назвали кастрацию эффективным способом продления жизни мужчин.