В небе над Украиной сегодня вечером наблюдается очень редкое природное явление - северное сияние алого цвета "Аврора".

Харьковский астроном Владимир Кажанов в Фейсбуке объяснил, что небо красного цвета связано с геомагнитной бурей.

"В ночь с 5 на 6 ноября в Украине, как и во многих странах Северного полушария Земли, наблюдается яркое северное сияние. Произошла мощная геомагнитная буря, связанная с бомбардировкой нашей планеты выбросом корональной массы, произошедшим на Солнце несколько дней назад", — написал ученый.

По словам Кажанова, это явление природы будет повторяться в будущем, но спрогнозировать его точное время и дату сложно.

Ранее мы рассказывали, как под Киевом обнаружили редкое погодное явление - кристаллическую изморось, которая образовалась ночью. Как объяснили метеорологи, такая изморось похожа на пушистые гирлянды, которые легко осыпаются во время встряхивания.

Также мы сообщали, как весной в небе над столицей Германии в течение получаса можно было наблюдать вымеобразные облака, которые образовались после грозового шторма. Причем одновременно с необычными облаками можно было увидеть радугу. Такие облака появляются в теплое время года до или после грозового шторма.