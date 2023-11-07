Украинский "Шахтёр" в домашнем матче Лиги чемпионов победил испанскую "Барселону" со счётом 1:0.

Счёт в домашней игре, которая проходила в Гамбурге, открыли номинальные хозяева: на 40-й минуте Даниил Сикан отправил мяч в угол ворот после навеса Гиорги Гочолейшвили, которого отправил в прорыв блестящей передачей Георгий Судаков.

В первые минуты второго тайма Сикан снова был близок к голу, но его удар с близкого расстояния парировал тер Штеген.

После этого Барселона перехватила инициативу, но забить мяч "Шахтёру" им не удалось.

К финалу матча бразильский участник донецкого клуба Невертон Мартинс да Силва отправил в ворота испанцев второй мяч, однако рефери отменил гол из-за офсайда.

Таким образом, Барселона потерпела первое поражение в нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов, но всё ещё остается на первом месте.

У "горняков" - 6 очков после четырёх матчей. Они делят второе-третье места в группе с португальским "Порту", имея прекрасные шансы на третье место, что даёт право играть в Лиге Европы, и сохраняет возможность побороться и за место в весенней части Лиги чемпионов.

Ранее определились все соперники украинского "Шахтёра" в групповом турнире Лиги чемпионов УЕФА. Команда играет в группе H, а его соперниками (поимо Барселоны) стали "Порту" (Португалия) и "Антверпен" (Бельгия).

Мы также сообщали, что донецкий "Шахтёр" досрочно стал чемпионом Украины в поединке с "Днепр-1".