Футбольный клуб"Шахтер" разорвал контракт с футболистом Александром Распутько, который сбежал в РФ после матча "горняков" в Европе.

Об этом сообщается на сайте донецкого клуба.

По официальным данным решение принято "в связи с невозвратом к расположению команды и фактическим отказом от исполнения обязанностей по контракту".

Ранее отец футболиста не стал рассказывать российским СМИ о причине побега сына, но сказал, что "в России ему точно будет безопаснее". Информацию о просьбе политического убежища он отрицает. Говорит, Распутько будет подаваться на гражданство РФ.

Ранее стало известно, что с начала вторжения РФ почти половина украинских дипломатов не вернулись в страну по завершению командировок. В частности, из США в прошлом году должны были вернуться в Украину около двадцати сотрудников посольств и консульств, но из них приехал домой только один. А из некоторых посольств не вернулся вообще никто.

Мы также сообщали, что часть депутатов Львовского облсовета, включая мужчин, сбежали из Украины. Глава управления Ирина Гримак не сказала о подробностях и причинах, но заявила, что некоторые депутаты облсовета находятся за границей. В том числе и мужчины.