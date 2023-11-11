Украинец задавил автомобилем двух азербайджанцев, которые ограбили его в турецкой Анталии.

Об этом сообщает издание Antalya Hakkinda на своей странице в Фейсбуке, публикуя видео с камер наблюдения.

На кадрах можно заметить, что двое на мотоцикле, угрожая пистолетом, вырвали у гражданина Украины, сидевшего за рулем автомобиля, сумку с 35-ю тысячами евро.

Когда грабители попытались скрыться, он догнал их и протаранил. Оба мотоциклиста погибли. Они были гражданами Азербайджана.

Украинца, по данным издания, зовут Дмитрий, он занимается электронной коммерцией. В настоящее время он находится под турецким следствием.

Ранее появилось видео, как убегавший от полиции пьяный украинец на скорости сбил женщину в Польше. На записи, опубликованной в социальных сетях, видно, что пострадавшая пролетела несколько метров и упала, зацепившись за забор соседнего дома. Несмотря на реанимационные мероприятия, спасти её не удалось. Тесты показали, что у 24-летнего водителя Ford в крови было более 2 промилле алкоголя.

Мы также рассказывали, что под Днепром грабители взорвали банкомат и скрылись с деньгами на мотоцикле.