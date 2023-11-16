Власти Дании тайно и принудительно стерилизовали девочек-инуиток - представительниц коренного населения Гренландии. Это делалось ради сокращения расходов на социальное обеспечение жителей острова, входящего в состав Датского королевства. Практику прекратили только в 2018 году.

Об этом рассказывает в большом материале Daily Mail.

Материал начинается с истории инуитки Арнак, которая в 15 лет устроилась на неполный рабочий день в местный магазин. В течение двух лет ее насиловал менеджер магазина, и девушка забеременела. После аборта врачи тайно вставили ей внутриматочную противозачаточную спираль (ВМС) в рамках организованной датским правительством кампании по контролю над рождаемостью в Гренландии.

Арнак даже не подозревала, что у нее стоит ВМС, пока в 2022 году не обратилась к врачу по поводу своего бесплодия. После удаления спирали она так и не смогла иметь детей. Сейчас ей 41 год.

Арнак сейчас 41 год. Фото: dailymail.co.uk

Ее история не уникальна. Тысячи других гренландских женщин подверглись принудительной установке ВМС в ходе тайной кампании, направленной на сокращение коренного населения Гренландии - инуитов и уменьшение расходов на их соцобеспечение.

"Я использую слово "геноцид", - прокомментировала эту практику депутат от Гренландии в парламенте Дании Аки-Матильда Хёг-Дам.

Она обвинила Данию в попытке искоренить культуру и язык инуитов.

Кампания стерилизации началась после того, как в 1953 году датское правительство, отклонив предложение США о покупке стратегически важного острова, повысило Гренландию до статуса графства, а затем начало политику "данизации" населения. Она включала принудительное переселение в города, закрытие отдаленных небольших охотничьих поселений и отправку маленьких детей в Данию, чтобы они усвоили датский язык и культуру. Детей отбирали у родителей насильно, многие из них после переселения больше никогда не видели свои семьи, а оказывались в приемных.

Эти радикальные меры сопровождались резким ростом числа самоубийств: одно время Дания была "рекордсменом" по числу суицидов.

Однако "данизация" дала и положительные плоды: среди инуитов в Гренландии снизился уровень смертности и повысилась рождаемость. К середине 1960-х годов в Гренландии был самый высокий в мире уровень рождаемости, причем почти треть детей рождались вне брака.

Датские власти решили начать кампанию по "планированию семьи". Она стартовала в 1967 году. Девочкам в возрасте 12 лет стали устанавливать ВМС, часто без их согласия или одобрения родителей. Причем им ставили большие модификации ВМС, предназначенные для взрослых рожавших женщин. Одна женщина только 70 лет узнала, что у нее более 50 лет стоит спираль, которую врачи обнаружили случайно. Часто спирали находили после того, как из-за них развивались серьезные инфекции или женщины безуспешно пытались забеременеть.

К 1970 году – всего через три года после начала кампании и в последний год сбора официальных данных – половина женщин Гренландии в возрасте от 15 до 45 лет была с ВМС.

Кампания предположительно закончилась в 1975 году, но многие врачи продолжали эту практику десятилетиями, особенно после проведения хирургических абортов. Некоторые доктора даже цинично шутили, что если бы женщина из Гренландии обратилась к ним по поводу пореза пальца, ее бы отправили на установку ВМС.

Последний известный случай установки спирали произошел с 40-летней рожавшей женщиной. Ей поставили ВМС тайно во время операции в 2018 году, из-за чего она страдала от болей в течение года. Только во время медицинского обследования обнаружилось, что у нее спираль, которая при этом еще и проколола матку.

Гренландия взяла под собственный контроль систему здравоохранения острова в 1991 году, а в 2009 году установила самоуправление, но многие датские медики до сих пор там работают, а тяжелобольных пациентов часто отправляют на лечение в Данию.

Ситуацию замалчивали до тех пор, пока женщина по имени Ная Либерт не собрала в соцсетях свидетельства жертв принудительной стерилизации. После этого началось правительственное расследование действий по предотвращению беременности, применявшихся к гренландским девушкам и женщинам.

Некоторые эксперты предполагают, что число гренландцев (в настоящее время оно составляет около 70 000) вдвое меньше, чем могло бы быть.

"Если бы не кампания, сейчас в Гренландии могли бы проживать 150 000 человек", — сказала главный врач острова, гинеколог Авиайя Зигстад.

Ранее мы рассказывали, как в Украине нардеп от фракции "Слуги народа" Галина Третьякова заявила, что у безработных рождаются дети низкого качества, и подняла вопрос о стерилизации граждан без дохода.