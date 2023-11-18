Южная Корея намерена запретить употребление в пищу собачьего мяса. Об этом пишет Reuters.

Представитель правящей "Партии народной власти" Ю Ый Дон заявил, что власти в этом году представят законопроект об обеспечении соблюдения запрета.

Законопроекты, направленные против собачьего мяса, в прошлом терпели неудачу из-за протестов со стороны представителей отрасли и беспокойства о средствах к существованию фермеров и владельцев ресторанов.

Предлагаемый запрет будет включать трехлетний льготный период и финансовую поддержку для предприятий, желающих выйти из торговли.

Традиции, связанные с употреблением собачатины, критикуют не только жители других стран, но и более молодые поколения корейцев.

"Пришло время положить конец социальным конфликтам и разногласиям вокруг потребления собачьего мяса путем принятия соответствующего закона", - заявил в ходе встречи с правительственными чиновниками и зоозащитниками Ю Ый Дон.

Напомним, в октябре 2019 года в столице Южной Кореи Сеуле прекратила работу последняя в городе собачья бойня.

Ранее мы писали, что в апреле 2020 года в Китае впервые в истории запретили есть собак и кошек.