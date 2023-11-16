Собака президента Молдовы Майи Санду укусила за палец приехавшего в Кишинёв президента Австрии Александра Ван дер Беллена.

Об этом сообщает TVR Moldova и публикует видео инцидента.

На видео можно заметить, что президент Австрии наклоняется к животному и протягивает к нему руку, после чего происходит нападение собаки. Майя Санду реагирует и пытается успокоить пса.

Инцидент произошел, когда лидеры прогуливались во дворе здания администрации президента Молдовы. Позже президент Австрии был замечен с заклеенной пластырем рукой.

Как сообщает телеканал, пес был взят под опеку после того, как его сбила машина.

Ранее мы рассказывали, что в начале октября из Белого дома выселили овчарку по кличке Командер президента США Джо Байдена, поскольку пес слишком много кусался. Это уже вторая собака президента, которую выселяют из Белого дома за плохое поведение. До этого пёс по кличке Мейджор так же нападал на сотрудников.

Сообщалось, что овчарка Байдена укусила сотрудницу секретной службы США, работающую в президентской охране. Женщине-офицеру оказала помощь медицинская служба Белого дома. Отмечалось, что в целом от пса пострадали больше десятка агентов Секретной службы США.