Подозреваемая в подрыве российского военкора Владлена Татарского Дарья Трепова прямо говорила своей подруге, что его убьют.

Об этом говорится в материалах российского следствия, передают местные телеграм-каналы.

Как пишут паблики, Трепова якобы планировала подарить Татарскому статуэтку в Москве на мартовской лекции военкора в Российском новом университете. Но ее отговорили "кураторы": мол, пока рано.

Однако на ту лекцию Трепова пошла, познакомилась там с Татарским и вручила ему якобы сделанные ей самой открытки патриотичной тематики. Представилась она при этом именем реально существующей студентки петербургской академии, уже имея поддельные права и студенческий билет.

Благодаря этой встрече спустя пять дней в Петербурге уже знакомая военкору Трепова смогла подарить ему статуэтку со взрывчаткой.

Начинённый гексогеном бюст и букет с цветами Треповой якобы отправил в марте гражданин Украины Юрий Денисов, замаскировав посылку под подарок девушке на 8 марта.

Напомним, в суде Дарья Трепова заявила, что "безумно сожалеет о произошедшем" и каждый день "молится о здоровье потерпевших". Также она говорила, что ее подставили.

Мы подробно рассказывали, что известно о взрыве в Санкт-Петербурге, где погиб блогер Владлен Татарский.