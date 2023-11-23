Вадим Титушко, фамилия которого дала название термину "титушки", воюет в ВСУ, в составе 72 бригады "Черные запорожцы".

Об этом сообщил военнослужащий Юрий Юзич на своей странице в Фейсбуке.

"Вадим Титушко воюет в ВСУ, в составе 72 бригады "Черные запорожцы". С апреля 2022 года. Младший сержант, командир отделения. На фото – крайний справа во время очередного вручения наград... В то время как многие "майдановцы" сидят по домам", – написал он.

Напомним, в прошлом году суд в Киевской области закрыл дело против Вадима Титушко, который в 2013 году напал на журналистов, после чего "титушками" стали называть проплаченных молодых парней спортивного телосложения, которые за деньги участвуют в уличных акциях и митингах в интересах определенных лиц.

Вадиму Титушко инкриминировали разбойные нападения и незаконное завладение транспортным средством. Досудебное расследование длилось с 2018 года, в суд дело было направлено в 2020 году. А в 2022-м году дело против Титушко закрыли.

Мы рассказывали, что Титушко прославился 18 мая 2013 года на акциях оппозиции "Вставай, Украина". Ее тогда возглавлял Арсений Яценюк.

Титушко (по прозвищу Румын) нападал на журналистов. Сам он утверждал, что был в охране одного из нардепов-оппозиционеров, но оппозиция заявляла, что он привлекался в качестве силового прикрытия для провластной акции.