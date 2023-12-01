В Киеве на протяжении почти всего декабря будут осадки. Лишь 13 и 14 декабря дождя или снега не прогнозируется.

Наиболее мощный снег ожидается 3, 4, 5 и 7 декабря. 31 декабря ожидается небольшой снег и дождем.

Дней, когда будут выходить солнышко, тоже мало: 13, 14 и 18 декабря. В остальные дни преимущественно облачно.

На протяжении всего первого месяца зимы температура воздуха будет колебаться от -4 до +4. В среднем столбики термометров будут на нулевой отметке.

В Харькове температура воздуха будет колебаться от -3 до +8. Средняя температура составит +3.

Наиболее сильные осадки - в виде дождя со снегом - прогнозируются 1 и 2 декабря. Все остальные дни, кроме 11-13 декабря, также преимущественно пасмурно и облачно.

В канун Нового года днем 0, ночью -2, небольшой дождь со снегом.

В Одессе дождь также будет срываться нередко, самый сильный – 5 и 7 декабря. На небе – облачно, но нередко из-за туч будет выходить солнце.

Температура воздуха будет колебаться от +1 в ночное время до +14 в дневное, в среднем ожидается +5.

Погода в новогоднюю ночь: +5 днем, +2 ночью, мокрый снег.

В Днепре тоже будет отнюдь не зимняя погода. Воздух будет максимально прогреваться до 12 днем, максимально охлаждаться до -7 ночью. Средняя температура +2…+4.

Самые сильные снежно-дождевые осадки синоптики прогнозируют 1, 8 и 9 декабря. Солнечно будет 7, 12 и 13 декабря.

В ночь с 31 декабря на 1 января будет -1, небольшой снег.

Во Львове традиционно будет наиболее прохладно, но сильный морозов не ожидается и здесь.

Средняя температура +2. Максимальная +5, минимальная -12 – речь идет о ночах с 5 по 7 декабря.

Мощные снежные осадки 2 – 5 декабря, 14 и 28 числа.

31 декабря днем +1, ночью -1, снег и дождем.