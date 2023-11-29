В Ровно патрульные полицейские составили протокол административного нарушения на 33-летнего местного жителя, который ездил по городу на мотоцикле в костюме Деда Мороза.

Об этом пишет издание Zahid.net.

Сообщается, что задержанный ездил по городу вместе с пассажиром, также одетым в новогодний костюм.

Мотоциклистов остановили работники дорожной службы из-за того, что находившийся в мотоколяске пассажир не имел шлема. В дальнейшем выяснилось, что, водитель не имел права управлять мотоциклом, потому что не получал водительское удостоверение соответствующей категории.

"Вестники праздничного настроения тоже должны соблюдать ПДД, а не подвергать опасности себя и других", - отметили в полиции.

Мотоцикл увезли на эвакуаторе. На 33-летнего мужчину патрульные вынесли постановление по ч. 2 ст. 126 КУоАП (управление транспортом лицом, не имеющим соответствующих документов). Ему грозит 3,4 тыс. грн. штрафа.

Ранее в Ирпене Дед Мороз выбил зубы прохожему, который сфотографировался с ним и не заплатил за фото.

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