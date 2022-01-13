Празднования Нового года и рождественских праздников в Ирпене, что под Киевом, прошли в целом спокойно, хотя в новогоднюю ночь и произошел курьезный инцидент: мужчина в костюме Деда Мороза устроил драку с клиентом, который не захотел платить за общее фото.

Об этом сообщает канал "iTV" со ссылкой на комментарий начальника Ситуационного центра коммунального предприятия "Муниципальная стража" Романа Левенца.

По словам чиновника, 31 декабря 2021 года в течение дня работники "Муниципальной стражи" патрулировали город самостоятельно, а около 22 часов были сформированы два совместных патруля с сотрудниками полиции.

Они дежурили на центральной площади Ирпеня и вдоль улицы Шевченко, в парке "Незнайка" и на улице Авиаконструктора Антонова. Также по улицам города курсировал автомобиль "Мунстражи" с группой быстрого реагирования.

"До полуночи была плохая погода, людей на улице появлялось немного, все было спокойно. Около часа ночи произошла первая драка, потом произошло еще несколько схваток. Один из случаев был даже курьезным: самодеятельный Дед Мороз, фотографировавшийся с горожанами, подрался с одним из своих клиентов из-за того, что тот не заплатил ему деньги за фото. В результате клиент лишился двух зубов, ему оказывали помощь врачи скорой. А Деда Мороза задержала полиция", – рассказал Роман Левенец.

Левенец добавил, что ночью в центре города чуть ли не на каждой скамейке люди пытались распивать алкогольные напитки. Однако они адекватно реагировали на замечания работников "Муниципальной стражи", забирали спиртное и уходили.

Ранее "Страна" сообщала, что перед Новым годом полиция задержала Деда Мороза, который торговал наркотиками в окрестностях Чугуева.

Также мы писали, что в Николаеве на необычном нарушении ПДД поймали Снеговика и Деда Мороза.