Президент России Владимир Путин заявил о готовности выступить в роли "адвоката" Деда Мороза и рассказал о своих отношениях с главным сказочным персонажем Нового года.

Об этом лидер РФ сказал в ходе пресс-конференции в четверг, 23 декабря, которая проходит в формате вопрос-ответ.

Корреспондент поинтересовался, как Путин относится к тому, что юрист из Санкт-Петербурга подал в суд на Деда Мороза из Великого Устюга за то, что тот 23 года не выполняет его желания.

"Я как тоже юрист из Санкт-Петербурга могу стать адвокатом Деда Мороза. Напомню, что он выполняет желания хороших мальчиков и девочек. Это будет основная линия защиты", - ответил Путин.

Также он добавил, что у него самого дела с Дедом Морозом обстоят нормально.

Напомним, накануне Telegram-канал "Подъем" сообщил, что в РФ 23-летний юрист Игорь Мирзоев подал в суд на взыскание с Деда Мороза десяти миллионов рублей, 23 подарков и исполнения заветных желаний.

По словам истца, занятием Деда Мороза является раздача подарков, однако он не выполняет взятые на себя обязательства.

"Мной ни разу не были получены публично обещанные подарки, а также не были исполнены заветные мечты", - написал в своем иске правозащитник.

Ранее мы писали, что школьник из Кыргызстана Рустам Ташматов написал российскому президенту письмо с просьбой исполнить его мечту на Новый год. Мальчик был не против стать акционером "Газпрома" или "Роснефти", а еще он рассказал, что никогда не пробовал тульский пряник. В ответ ему прислали кондитерское изделие и портрет Путина.

Также, напомним, что "Страна" следит за пресс-конференцией Путина в обновляемом материале.